الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

1.7 تريليون جنيه دعمًا للمواطنين خلال 10 سنوات.. وقفزة فى الإنفاق على التعليم والصحة

الدعم التمويني
الدعم التمويني

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الدعم المقدم من الدولة 1.7 تريليون جنيه خلال الـ10 سنوات الماضية.

وتدرجت مخصصات الدعم خلال السنوات العشر الماضية كما يلي:

• 160.1 مليار جنيه عام 2013 /2014.
• 178.7 مليار جنيه عام 2014 /2015 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.
• 153.9 مليار جنيه عام 2015 /2016 بنسبة انخفاض قدرها 13.8%.
• 128.5 مليار جنيه عام 2016 /2017 بنسبة انخفاض قدرها 16.5%.
• 222.1 مليار جنيه عام 2017 /2018 بنسبة ارتفاع قدرها 72.8%.
• 214.3 مليار جنيه عام 2018 /2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.5%.
• 171.8 مليار جنيه عام 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 19.8%.
• 140.7 مليار جنيه عام 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 18.1%.
• 138.3 مليار جنيه خلال عام 2021 /2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.7%.
• 148.8 مليار جنيه خلال عام 2022 /2023 بنسبة ارتفاع قدرها 7.5%.

وحول الإنفاق على التعليم، سجلت قيمة إنفاق الدولة على التعليم 1.3 تريليون جنيه خلال الـ10 سنوات الماضية، وزعت كما يلي:
• 80.9 مليار جنيه عام 2013 /2014.
• 94.4 مليار جنيه عام 2014 /2015 بنسبة ارتفاع قدرها 16.7%.
• 99.3 مليار جنيه عام 2015 /2016 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.
• 104 مليار جنيه عام 2016 /2017 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%.
• 107.1 مليار جنيه عام 2017 /2018 بنسبة ارتفاع قدرها 3%.
• 115.7 مليار جنيه عام 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8%.
• 132 مليار جنيه عام 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%.
• 157.6 مليار جنيه عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.
• 172.6 مليار جنيه خلال عام 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 9.5%.
• 192.7 مليار جنيه خلال عام 2022 /2023 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.

فيما بلغت قيمة إنفاق الدولة على الصحة 689.2 مليار جنيه خلال الـ10 سنوات الماضية:
• 32.7 مليار جنيه عام 2013 /2014.
• 42.4 مليار جنيه عام 2014 /2015 بنسبة ارتفاع قدرها 29.5%.
• 45 مليار جنيه عام 2015 /2016 بنسبة ارتفاع قدرها 6%.
• 48.9 مليار جنيه عام 2016 /2017 بنسبة ارتفاع قدرها 8.9%.
• 54.9 مليار جنيه عام 2017 /2018 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.
• 61.8 مليار جنيه عام 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%.
• 73.1 مليار جنيه عام 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%.
• 93.5 مليار جنيه عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28%.
• 108.8 مليار جنيه خلال عام 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 16.3%.
• 128.1 مليار جنيه خلال عام 2022 /2023 بنسبة ارتفاع قدرها 17.8%.

إنفاق الدولة على الصحة الإنفاق على التعليم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قيمة الدعم الاحصاء

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