حبس صاحب شركة واثنين آخرين للاتجار في العملة بشبرا

قررت النيابة العامة بالقاهرة، حبس صاحب شركة واثنين أخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من العملات الأجنبية بشبرا، كما طالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية عندما تمكنت مباحث القاهرة من إلقاء القبض على صاحب شركة، وآخر بحوزتهما كميات كبيرة من العملات الأجنبية بمنطقة شبرا.

وبمواجهتهم أقرا بحيازتهما للمبلغ المالي المضبوط بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "محدد"، وتم بإرشاده ضبط الأخير وتبين أنه ( مالك شركة استيراد وتصدير – كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل)، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – ماكينة لعد الأموال).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، وأقر بتحصله على العملات الأجنبية من عملائه المتعاملين مع الشركة عمله، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.