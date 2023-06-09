روسيا: لا توجد أسباب مقنعة لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

أعلنت السلطات الروسية، أنه لا توجد أسباب مقنعة لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، حسبما أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل لها، اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الوزارة قولها إنها تواصل المشاورات مع الأمم المتحدة بشأن الاتفاق، وإن عمليات تفتيش السفن استؤنفت.

ولوح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مؤخراً بعدم سماح موسكو بتمديد اتفاقية الحبوب إذا لم يحدث تغيير حقيقي.

وقال وزير الخارجية الروسي، "لم يتم الوفاء بمطالب روسيا في اتفاقية الحبوب حتى الآن"، مشيراً إلى أن 3% فقط من صادرات اتفاقية الحبوب تذهب إلى الدول الفقيرة".