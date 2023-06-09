الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الثالث في مسابقة هواوي العالمية: استطعنا التفوق على مشاركين من 36 دولة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الطالب محمود عاطف، ابن محافظة كفر الشيخ، والحاصل على المركز الثالث في مسابقة هواوي العالمية، إنه استطاع أن يحصل على ذلك المركز العالمي باسم مصر من بين 146 فريقا مشاركا.

وأضاف خلال لقاء له عبر قناة "إكسترا نيوز"، "كان في تصفيات كتير جدا وصعبة عشن نقدر نوصل من وسط 36 دولة على مستوى العالم، وإن شاء الله الفترة الجاية نقدر نضيف جوائز أعلى باسم مصر".

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، رعاية الموهوبين والمبتكرين من أبناء الجامعة، وتوفير كافة الإمكانات الممكنة من أجل التفوق والتميز.

وتابع: "كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، هي الأولى بجمهورية مصر العربية، وطلابنا سيكونون هم النواة للخريجين المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات".

طالب مصري كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ مسابقة عالمية مسابقة هواوي العالمية

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