الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بايرن ميونخ يتعاقد مع كونراد لايمر قادمًا من لايبزيج

كونراد لايمر
كونراد لايمر

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع لاعب خط الوسط النمساوي كونراد لايمر، في صفقة انتقال حر، قادمًا من لايبزيج.

وانتهى عقد كونارد لايمر مع لايبزيج، بنهاية الموسم 2022-2023، حيث تُوج مع الفريق ببطولة كأس ألمانيا في آخر مبارياته مع الفريق، على حساب آينتراخت فرانكفورت.

ونشر نادي بايرن ميونخ بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أن لايمر البالغ من العمر 26 عامًا، وقع على عقود انضمام للفريق، حتى 30 يونيو 2027. 

وقال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن: "نحن سعداء بتوقيع كونراد لايمر. لقد جاء إلينا كفائز بكأس ألمانيا مرتين - ونأمل الآن أن نحتفل بالعديد من الانتصارات والألقاب الرائعة هنا في بايرن ميونخ".

ومن جهته، عبر كونراد لايمر عن سعادته بالانتقال للفريق البافاري، قائلًا: إنه حلم تحقق بالنسبة لي. بايرن هو أحد أكبر الأندية في العالم. سأقدم كل شيء للنادي والمشجعين.

وأضاف: "دائمًا ما يكون لدى بايرن ميونخ أعلى الأهداف، مثلي تمامًا. أنا في المكان المناسب هنا. أنا قادر فقط على إعطاء 100 في المائة، وهذا ما سأضعه في كل جلسة تدريبية من اليوم الأول. لا يمكنني الانتظار".

وبدأ لايمر مسيرته الكروية كلاعب لفريق ريد بول سالزبورج النمساوي، ليفوز معهم بالدوري والكأس 3 مرات، قبل أن ينتقل إلى لايبزيج في صيف عام 2017، ليشارك معهم في 190 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 15 هدفاً لصالح فريقه وفاز بكأس ألمانيا هناك مرتين (2022 و 2023).

ومع منتخب النمسا، كانت مشاركته الدولية الأولى في سبتمبر 2019، وشارك معهم في 26 مباراة، مسجلًا هدفين.

وأصبح النمساوي كونراد لايمر أولى صفقات بايرن ميونخ للموسم الجيدد 2023-2024، بعد أن خرجوا في الموسم الماضي من كل البطولات، باستثناء التتويج أبطالًا للدوري الألماني.

بايرن ميونخ كونراد لايمر لايمر بايرن لايبزيج

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