الأهلى يخوض مرانه الأول فى المغرب قبل مواجهة الوداد فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

يخوض الفريق الأول في نادي الأهلي مرانه الأول اليوم على ملعب العربي الزوالي الذي سيتدرب فيه الفريق حتى موعد لقاء النهائي على استاد مركب محمد الخامس.

وكثف المدير الفني للأهلي جلساته مع الجهاز المعاون له من أجل دراسة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا وتحديد مواطن القوة والضعف قبل المباراة المقبلة يوم الأحد.

كما كشف مصدر مسئول أن كولر يركز على مباريات الوداد الأخيرة، خاصة مع صن داونز لسببين، الأول هو أنها أمام منافس قوي وسوف يتعامل الوداد بنفس الطريقة والآلية أمام الأهلي، والثاني هو أنها تحت قيادة المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك الذي تولى المسئولية الفنية بديلاً للإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي يدرس إجراء بعض التعديلات في التشكيل باستخدام خالد عبدالفتاح بدلاً من محمد هاني ومحمد شريف بدلاً من كهربا.

وسيلقي كولر محاضرة طويلة قبل المران الأول من أجل التركيز في التدريبات على بعض التكليفات التي تخص ثلاثة لاعبين في وسط الملعب هم أليو ديانج ومروان عطية وحمدي فتحي من أجل تطبيقها خلال مواجهة بطل المغرب.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عقب وصول البعثة إلى المغرب وطالبهم بضرورة مساندة طرفي الملعب، سواء على معلول أو محمد هاني أو خالد عبدالفتاح نظرا لأن الوداد يجيد الاختراقات من الأطراف أو عمق الملعب.