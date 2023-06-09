الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل ابن خالته بسبب الميراث فى الجيزة

حبس
حبس

قررت نيابة شمال الجيزة، حبس متهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ابن خالته بسبب الميراث في المنيرة الغربية.

وقال المتهم "مصطفى.ا" 20 عامًا بقتل نجل خالته أمام جهات التحقيق، إن هناك خلافات سابقة بسبب ميراث على (شقة)، فذهبت يوم الواقعة له وبرفقتي اثنان من أصدقائي، وأثناء المشاجرة تطورت، وأشهرت سلاحى، وطعنته في صدره، "لما وقع على الأرض، هربت أنا وأصحابي".

وكشفت التحقيقات عن أن خلافات بين المتهم ونجل خالته، بسبب ميراث على (شقة)، فتطورت الخلافات، مما دفع المتهم للذهاب للمجني عليه، وتشاجرا معًا، على إثرها أشهر سلاحه، وسدد طعنة نافذة في صدره، أسقطته قتيلًا في الحال.

البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، يفيد بمقتل شاب  على يد نجل خالته بسبب خلافات على الميراث وبإجراء التحريات عثر على جثة شاب تعرض لاعتداء بسكين مما أسفر عن مقتله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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