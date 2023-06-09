الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مستشار التوأمة مع الجمارك الإيطالية: استخلاص القيم الاسترشادية عبر تحليل 800 إقرار جمركى

جريدة الدستور

أكدت نسمة نجيب، مستشار مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، أن المشروع بدأ بدراسة تشخيصية للوضع الراهن في الجانبين؛ ليتم تحديد مجالات التعاون في عدة محاور منها: الإصلاح التشريعي والتنظيمي، على نحو انعكس فى أدلة استرشادية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى مصر، والتعاون فى ممارسة الإجراءات وإدارة الموارد البشرية، خاصة فى مجال تقييم أداء العاملين وبطاقات الوصف الوظيفي، وتحليل البيانات لمساعدة متخذي القرار.

جاء ذلك خلال مشاركتها بختام مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة.

وأضافت: "أصبح لدينا فريق قادر على استخدام الأدوات الحديثة في تحليل البيانات، وتم استخلاص القيم الاسترشادية عبر تحليل ٨٠٠ إقرار جمركي"، لافتة إلى استهداف التوسع في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وتعزيز قدرات وحدات مكافحة التهريب، وسيتم خلال الفترة المقبلة توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتبادل البيانات بين الجانبين.

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