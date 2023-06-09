الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ميدان الجيزة بدون باعة جائلين.. والأهالى: مشهد طال انتظاره (صور)

ميدان الجيزة بدون
ميدان الجيزة بدون باعة جائلين

شنت محافظة الجيزة، خلال الأيام القليلة الماضية، حملة مكبرة على ميدان الجيزة لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالميدان ومتفرعاته، بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وهو الأمر الذي أشاد به العديد من الأهالي واستقبلوه بفرحة عارمة خاصة وأن الميدان كان يعاني من العديد من الإشغالات والتعديات ووجود باعة جائلين ما كان سببًا في عرقلة الطريق بشكل مستمر.

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يقول عماد عيسى، أحد أصحاب المحال بميدان الجيزة، إنه على مدار الأشهر القليلة الماضية بات الميدان في حالة يرثى لها بسبب كم الباعة الجائلين وانتشار الإشغالات على كل الطرق، لافتًا إلى أن أعمال إزالات التعديات والباعة الجائلين من الميدان مشهد طال انتظاره لكل الأهالي وأصحاب المحال المتواجدين داخل الميدان.

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ومن جانبه أوضح محمد منصور، صاحب أحد المحال بميدان الجيزة، أنه لا بد من وجود متابعة دورية على أعمال الإزالات للتعديات والإشغالات حتى لا يعود المشهد كما كان من قبل، لافتًا إلى أنه دائمًا ما كان الميدان في حالة تكدس من قبل المواطنين وعرقلة لحركة المواطنين خلال سيرهم في الشوارع، وهو الأمر الذي جعل كل المحيطين بميدان الجيزة استقبلوا أعمال الإزالات للإشغالات بسعادة كبيرة وهم أكثر الفئات التي سوف تكون حريصة على نتيجة تلك الحملات والحفاظ على نتائجها بجانب المتابعة والمراقبة المستمرة من قبل المحافظة.

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وأضاف ناصر عبدالعزيز، أحد أصحاب المحال بميدان الجيزة، أن انتشار الباعة الجائلين كان هو أكبر المشكلات بالميدان، والذين كانوا سببًا رئيسيًا في زحام وتكدس الميدان بشكل دائم، مشيرًا إلى أنه من الأفضل تخصيص منطقة تضم كل الباعة الجائلين من مختلف الميادين والمناطق ويعملون فيها للحصول على قوت يومهم دون حدوث أزمات في الشوارع أو الميادين التي يتواجدون فيها.

ميدان الجيزة بدون باعة جائلين
ميدان الجيزة بدون باعة جائلين
ميدان الجيزة بدون باعة جائلين
ميدان الجيزة بدون باعة جائلين
ميدان الجيزة بدون باعة جائلين
ميدان الجيزة بدون باعة جائلين
ميدان الجيزة بدون باعة جائلين
ميدان الجيزة بدون باعة جائلين
ميدان الجيزة باعة جائلين محافظة الجيزة حملة مكبرة على ميدان الجيزة ازالة الاشغالات والتعديات الجيزة أحمد راشد محافظ الجيزة

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