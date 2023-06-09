الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

السفير الإيطالى بالقاهرة: لا ندخر جهدًا فى نقل خبراتنا إلى الجمارك المصرية

وزير المالية والسفير
وزير المالية والسفير الايطالي

قال السفير الإيطالي بالقاهرة ميشيل كواروني، إن بلاده لا تدخر جهدًا في نقل الخبرات الإيطالية إلى الجمارك المصرية، حيث تُعد إيطاليا الشريك التجاري الأكبر لمصر.

 جاء ذلك خلال مشاركته بختام مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة.

وأكد السفير الإيطالي أن العلاقات الثنائية بين البلدين تمتد لعقودٍ طويلة، ومسارات التعاون تشمل مجالات عديدة، مشيرًا إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تلعب دورًا محوريًا فى تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع الجمركية، خاصة السلع سريعة التلف. 

وأشار إلى أهمية التعاون في تطوير المنظومة الجمركية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج، وتعزيز الاستثمارات.

الأكثر قراءة

"الإسكان": إعفاء 80% من غرامات التأخير لوحدات الإسكان والأراضى لمدة 3 أشهر

"المحاكمات في أسبوع".. تأجيل استئناف "أنوش" ومحاكمة قاتل زوجته فى النزهة

وزير المالية: التوأمة الإيطالية ساعدتنا على توطين الخبرات العالمية فى تعزيز القدرات الجمركية

الأحكام في أسبوع.. الإعدام لـ4 متهمين بـ"خلية المنيا" والمشدد لـ3 أشقاء

وزير الدولة للإنتاج الحربي: مهتمون بتطوير منظومة التعليم لربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة

أول تعليق من الصين على إنشاء قاعدة تجسس فى كوبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى إثر عملية طعن فى الضفة الغربية المحتلة

الجيش اللبنانى: ندعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية

أشتية يطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين