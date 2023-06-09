السفير الإيطالى بالقاهرة: لا ندخر جهدًا فى نقل خبراتنا إلى الجمارك المصرية

قال السفير الإيطالي بالقاهرة ميشيل كواروني، إن بلاده لا تدخر جهدًا في نقل الخبرات الإيطالية إلى الجمارك المصرية، حيث تُعد إيطاليا الشريك التجاري الأكبر لمصر.

جاء ذلك خلال مشاركته بختام مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة.

وأكد السفير الإيطالي أن العلاقات الثنائية بين البلدين تمتد لعقودٍ طويلة، ومسارات التعاون تشمل مجالات عديدة، مشيرًا إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تلعب دورًا محوريًا فى تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع الجمركية، خاصة السلع سريعة التلف.

وأشار إلى أهمية التعاون في تطوير المنظومة الجمركية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج، وتعزيز الاستثمارات.