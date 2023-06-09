الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الجمارك تبدأ إجراءات الاعتماد المتبادل لبرنامج "المشغل الاقتصادى" مع إيطاليا

ختام مشروع التوأمة
ختام مشروع التوأمة المؤسسية

أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية لتعزيز قدرات المنظومة الجمركية، للمضي قدمًا في مجال رقمنة الخدمة الجمركية، بما ينعكس على زيادة مستوى الكفاءة والفاعلية التشغيلية بالموانئ، فضلًا عن المشروعات المشتركة مع إيطاليا في النقل البحري السريع.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الجانب الإيطالي بذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية تمثلت في تنظيم ورش عمل مع كوادر مصلحة الجمارك المصرية حول أفضل الممارسات الدولية الخاصة بنظم الإفراج الجمركي، خاصة نظم «إدارة المخاطر»، ودعم وحدات مكافحة التهرب الجمركي، وتحديد وتنفيذ المهام والأنشطة التي تتفق مع أولويات مصلحة الجمارك، وإعداد أدلة استرشادية لمساعدة العاملين بالمنظومة الجمركية للامتثال لأفضل الممارسات الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركته بختام مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة، مؤكدًا أننا نسعى إلى تحديث آليات العمل الجمركي بالتوظيف الأمثل للتحول الرقمى بمفهومه الشامل والمتكامل؛ لمواكبة متغيرات التجارة العالمية، جنبًا إلى جنب مع تنمية قدرات مكافحة التهريب، فضلًا عن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز القطاع الخاص لأداء دوره التنموي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أهمية تطوير قدرات العاملين فى تحليل البيانات والتعامل مع المخاطر وإدارة تطبيقات التجارة الإلكترونية، لتطوير الإجراءات الجمركية، وحماية حقوق الملكية الفكرية.

ختام مشروع التوأمة المؤسسية
ختام مشروع التوأمة المؤسسية

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