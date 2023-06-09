الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الدواء يلتقي رئيس هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية بالبحرين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اجتمع الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء، بالدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (NHRA) في مملكة البحرين؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وتنمية التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار.

يأتي ذلك ضمن خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الأفريقي الطبي الثاني، وفي إطار سعي الهيئة نحو التواصل مع الدول العربية الشقيقة، وتنمية التعاون التجاري مع البلدان المجاورة، وسرعة نفاذ الدواء المصري إلى الأسواق العربية.

 كما تناول النقاش أوجه تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، ومواصلة تحقيق المزيد من الارتقاء والجودة على مستوى قطاع الرعاية الصحية بالبلدين.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء العربية على التواصل المستمر مع الدول العربية الشقيقة، وتبادل الخبرات، وتعزيز العمل العربي المشترك في الشأن الدوائي.

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