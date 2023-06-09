غلق 81 معبرا غير قانوني على السكة الحديد بأبو المطامير وكوم حماده

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية، وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظراً لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم انتظام حركة سير القطارات فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأغلقت الوحدات المحلية لمركزىي أبو المطامير وكوم حماده بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد، 81 معبرا غير قانوني ومخالف على السكة الحديد تمثلت فى غلق 66 معبرا بمركز أبو المطامير عبارة عن "58 معبرا بقرية الناصر و 8 معابر بقرية الشعراوي".

كما تم غلق 15 معبرا بمركز كوم حماده عبارة عن 12 معبرا على طريق السكة الحديد باتجاه القباري بقرية دست الأشراف و 3 معابر بنطاق الوحدة المحلية لكفر بولين.