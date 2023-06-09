الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا.. النظر في دعوى وقف تنفيذ الحكم على المتهم بقتل نيرة أشرف

محمد عادل - نيرة
محمد عادل - نيرة اشرف

تواصل  محكمة القضاء الإداري ومجلس الدولة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، النظر في دعوى وقف تنفيذ الحكم على محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.

وتقدم المحامي خالد البري في وقت سابق، وكيلًا عن أسرة محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والمحكوم عليه بالإعدام شنقا، بمذكرة طعن إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام.

 ‎وأضاف المحامي في المذكرة أن جهات التحقيق أحالت محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة إلى محكمة جنايات المنصورة طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى مدنيًّا والد المجني عليها قبل المتهم بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

‎وأفاد بأن المحكمة قررت بتاريخ 28 من يوليو 2022 إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، وحددت جلسة السادس من يوليو سنة 2022 عملا بالمادتين 30، و230 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد عادل بالإعدام عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.

‎وذكر أن القضية برمتها بدأت بتاريخ 20 سبتمبر 2022، وتم الحكم وإرسالها إلى فضيلة المفتي يوم 28 سبتمبر2022، وتم تحديد جلسة 6 أكتوبر 2022 للنطق بالحكم، أي أن القضية من تحقيقات النيابة العامة وكذلك المحاكمة، وإرسال القضية إلى المفتي والنطق بالحكم بالإعدام لم يأخذ سوى 3 أسابيع.

‎وتمسك دفاع المتهم بإحالة المتهم المحكوم عليه إلى مستشفى الأمراض العقلية، وندب لجنة ثلاثية من أساتذة الأمراض النفسية، وكذلك من أطباء المخ والأعصاب، لإصابة المتهم بمرض اضطراب ذهني بالمخ، وهو أحد الأمراض التي تصيب المخ بسبب اختلال في المواد الكيميائية، والنواقل العصبية بالمخ تظهر في صورة ضلالات فكرية مثل ضلالات الاضطهاد، والمراقبة، وعدم استبصار المريض لمرضه وتصديقه لذلك الاضطراب في السلوكيات العامة للمريض وكلامه، وقد يعاني من هلاوس سمعية وبصرية وحرم المتهم من ضمانة أساسية وأن الأصل في الإنسان دائما البراءة.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة محافظة الدقهلية دعوى محمد عادل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة

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