الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مكاسب مصر فى قمة الكوميسا

قمة الكوميسا
قمة الكوميسا

سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على مكاسب مصر في قمة الكوميسا، من خلال "إنفوجراف" جاء على النحو التالي: 

  1. تعظيم التكامل الصناعي والاستثمارات في البنية التحتية.
  2. دعم سلاسل التوريد بين دول الكوميسا بالتزامن مع اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
  3. حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا 5.3 مليار دولار خلال 2022.
  4. بلغت الصادرات المصرية 3.4 مليار دولار خلال عام 2022.
  5. بلغت الواردات المصرية من دول الكوميسا 1.9 مليار دولار خلال 2022.
  6. تطبيق برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية ودعم مشروع القاهرة كيب تاون.
  7. سعي مصر الدائم لتعزيز خطط التكامل والاندماج التجاري بالقارة الإفريقية.
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