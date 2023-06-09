مكاسب مصر فى قمة الكوميسا
سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على مكاسب مصر في قمة الكوميسا، من خلال "إنفوجراف" جاء على النحو التالي:
- تعظيم التكامل الصناعي والاستثمارات في البنية التحتية.
- دعم سلاسل التوريد بين دول الكوميسا بالتزامن مع اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
- حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا 5.3 مليار دولار خلال 2022.
- بلغت الصادرات المصرية 3.4 مليار دولار خلال عام 2022.
- بلغت الواردات المصرية من دول الكوميسا 1.9 مليار دولار خلال 2022.
- تطبيق برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية ودعم مشروع القاهرة كيب تاون.
- سعي مصر الدائم لتعزيز خطط التكامل والاندماج التجاري بالقارة الإفريقية.