انطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء "Egypt Air Show" مايو 2024

أعلنت القوات الجوية عن انطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء (Egypt Air Show 2024)، في مايو 2024 بمطار العلمين الدولي، في إطار حرص القوات المسلحة على إقامة الفعاليات الكبرى والتجمعات الدولية فى مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض مصر.

وأكد الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، قائد القوات الجوية، في مؤتمر صحفي، تطلع مصر لاستقبال أهم الرواد فى مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية والجوية وتكنولوجيا الفضاء والطيران على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المعرض يهدف إلى فتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى كافة المجالات وكل ما يتعلق بصناعة الطائرات العسكرية والتجارية والخاصة ومعداتها، بالإضافة إلى تكنولوجيا الفضاء.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أن المعرض هو فرصة جيدة لمد جسور التعاون ومتابعة أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة فى العديد من المجالات، متمنياً أن تعبر النسخة الأولى من المعرض عن جودة وأصالة مصر وشعبها العريق وقواتها المسلحة الباسلة.

كما أشار اللواء أركان حرب بكر محمد البيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، إلى أن الاستثمار في توطين تكنولوجيا الفضاء والتوسع فى إمتلاك نقاط مدارية جديدة تساهم في تنمية الدولة والحفاظ على دور مصر الريادى في المنطقة.

وأعرب الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن سعادته بالمشاركة فى المعرض، حيث سيقدم بلورة استراتيجية واضحة للاستفادة من علوم وتكنولوجيا الفضاء دعماً لمجالات التنمية المختلفة، مضيفاً أن امتلاك مصر لتكنولوجيا الفضاء لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية فى التنمية المستدامة.

من جهته، أكد توماس جونت، المدير التنفيذي لشركة AWE المنظمة للمعرض، أن معرض مصر للطيران 2024 (Egypt Air Show 2024) سيكون بمثابة تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة فى مجالات الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران فى العالم، لافتاً إلى أن المعرض سوف يشهد إقبالاً كبيراً من المؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة فى دورته الأولى، منوهاً أنه متوقع مشاركة أكثر من 250 شركة ومؤسسة محلية وإقليمية ودولية.

ومن المنتظر أن يشمل المعرض عرضاً مفتوحاً لأحدث الطائرات بمطار العلمين الدولي بالإضافة إلى عروضاً جوية مثيرة، ما يؤكد حرص مصر أن تصبح مركزاً متميزاً فى مجال الطيران وقوة دافعة لتقدم صناعة الطيران وتكنولوجيا الفضاء.