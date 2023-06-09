أحمد حجاج عن قمة الكوميسا: مصر ضربت مثالًا أمام الجميع.. ولا تنمية بدون سلام

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن تجمع الكوميسا، هو أكبر تجمع اقتصادي إفريقي، وشهد أعضاؤه تبادلات تجارية كبيرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر شهدت خلال العامين الماضيين زيادة في الصادرات والواردات اللازمة للدولة المصرية في الصناعات مثل النحاس والمعادن الأخرى.

ولفت إلى أن العنوان الرئيسي لقمة الكوميسا بهذا العام كان الطاقة الخضراء والسياحة، موضحًا أن العالم كله يتجه الآن نحو الطاقة الخضراء ومصر قطعت خطوات كبيرة قبل حتى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وأكد حجاج، أنه يجب الانتباه إلى السياحة الإفريقية، لما له من عائد كبير على مصر، خاصة أن الدول الأوروبية لا تعطي تأشيرات الدخول بسهولة للسياح الأفارقة، فمن الممكن جذب السياح الإفريقيين بشكل أكبر إلى مصر.

عن تأثير مصر ودورها إفريقيا، أوضح السفير أحمد حجاج، أن مصر ضربت المثل أمام الجميع أنه لا توجد تنمية مستدامة دون سلام وحوار، حسبما أشار الرئيس السيسي، في كلمته أمس بالجلسة الافتتاحية لتجمع الكوميسا.