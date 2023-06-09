ممدوح رشوان: مقر الاتحاد العربي للشباب والبيئة سيكون مركز إشعاع لشباب المنطقة

قال الدكتور ممدوح رشوان، الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، إن المقر الجديد للاتحاد الذى تم تدشينه منذ يومين بحي الأميرية سيكون مركز إشعاع للشباب المصري في مجال التنمية المستدامة، مشيرا إلى تنظيم العديد من البرامج والانشطة التى تخدم شباب القاهرة والمنطقة والجهورية بالاضافة الى الشباب العربي.

وأضاف أمين عام الاتحاد، اليوم الجمعة، إن باكورة الأنشطة التي سيقوم بها الاتحاد ستبدأ قريبا بعقد مؤتمر كبير عن الطاقات الجديدة والمتجددة وفرص الاستثمار للشباب فى هذا المجال ثم لقاء عن الادارة البيئية وهناك برنامج تدريبى شبابى حول رعاية الشباب ف الجامعات وأيضا برنامج مخصص عن التربية والوعى البيئى وادماج برامج التربية البيئية فى مناهج وبرامج عمل الشباب.

وأضاف رشوان أن الاتحاد يضم قاعات تدريب ومعرض ومكتبة تحتوي على اكثر من ١٢ ألف عنوان عن قضايا البيئه المختلفة مهداة من الدكتور مجدى علام رئيس الاتحاد، مشيرا إلى أن سيتم عقد عدد من الورش التدريبية حول العديد من القضايا البيئية خاصة التغيرات المناخية والمخلفات.

وأوضح رشوان أن الاتحاد سيتقدم ببرنامج عمل يتضمن تحويل التوصيات الناتجة عن مؤتمر قمة المناخ الذى انعقد فى نوفمبر الماضى بشرم الشيخ الى خطة عمل يشارك بها الشباب من مصر ومختلف الدول، موجها الشكر للدعم الذى تم تقديمه للاتحاد من كافة الوزارات والهيئات المصرية والتى تمكنه من القيام بدوره.

وكان إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، قد افتتح المقر الجديد للاتحاد نيابة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فى اطار الإعلان عن فعاليات عام الشباب العربي 2023، بحضور فيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، عبدالله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب.