الكنيسة الأرثوذكسية تستعد للاحتفال بموسم العذراء "حالة الحديد"

تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد العذراء حالة الحديد في 28 يونيو2023، وذلك بإقامة النهضات والاحتفالات في الفترة من 13 حتي 28 يونيو 2023.



إذ يستعد دير العذراء مريم بالجنادلة في مركز الغنايم بأسيوط للأحتفال بعيد السيدة العذراء مريم حالة الحديد، وذلك من خلال إقامه النهضات والقداسات الإلهية بالدير طيلة فترة الاحتفالات بمشاركة عددًا من الكهنة من الإيبارشيات المختلفة.

وقال الدير في بيان له، أنه ينظم دير السيدة العذراء مريم بالجنادلة احتفالات، عيد السيدة العذراء مريم حالة الحديد وذلك في الفترة من 13 يونيو حتى 28 يونيو، على أن يترأس الأنبا أندراوس، مطران أبو تيج، الاحتفالات الختامية وصلاة قداس العيد.

- دير المحرق يحتفل لمدة 10 أيام بعيد العذراء حالة الحديد

وعلى صعيد أخر يبدأ دير السيدة العذراء مريم المحرق بمحافظة أسيوط، في يونيو الجاري، احتفالاته السنوية بعيد "العذراء حالة الحديد"، واستقبال الزوار.

وقالت مصادر كنسية قالت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن احتفالات دير المحرق السنوية بعيد العذراء حالة الحديد، تستمر لمدة 10 أيام متصلة، يتم خلالها استقبال الزوار وإقامة القداسات إلى جانب مشاركة عددًا من أساقفة الكنيسة في احتفالات الدير بالسيدة العذراء مريم.

وتابعت المصادر، خلال احتفالات الدير بالعذراء يتم تخصيص مساحة مناسبة من الأرض لإقامة مسرح خشبى مؤقت لممارسة برنامج النهضة، ويُسمح للزائرين بالمبيت.

ويبدأ برنامج احتفالات الدير برفع بخور عشية، ثم زفة أيقونة العذراء فى ساحة الدير الخارجية، تليها العظة لأحد آباء الأساقفة أو الآباء الكهنة، وينتهى اليوم بالصلاة وطلب المراحم الإلهية لمصر وشعبها، ويترأس الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالمحرق، زفة أيقونة العذراء مريم خلال الاحتفالات.

- احتفالات العذراء

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في يونيو، بذكرى إحياء عيد السيدة العذراء مريم "حالة الحديد"، ولهذا العيد مكانة خاصة وكبيرة في قلوب الأقباط والمسلمين داخل مصر وخارجها، فالجميع ينتظرونه بشغف، للذهاب لتلك الكنيسة كى يرفعون لله صلواتهم وطلباتهم بشفاعة السيدة العذراء مريم، ويتركون لها طلباتهم مكتوبة فى أوراق صغيرة، كي تطلب أن يحل الله مشاكلهم وظروفهم الصعبة، مثلما حل الحديد من يد المساجين.