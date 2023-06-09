"الزراعة في أسبوع".. مناقشة إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وتواصل الإفراج عن الأعلاف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الحصاد الأسبوعي" في نسخته رقم 146، حول النشاط الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 2 وحتى 8 يونيو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وخلال هذا الأسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزير الزراعة الموريتاني يحيى ولد أحمد الوقف، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الزراعية المختلفة، كما استقبل أيضا دان جوستافسون مستشار المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بروما، وبحث معه المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية.

- مناقشة خطة الوزارة في إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية

كما عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا في مكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع قيادات معهد المحاصيل الحقلية، لمناقشة خطة الوزارة في إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح والذرة والأرز، كما ترأس أيضا، اجتماعات الدورة ال 29 لمجلس إدارة المرصد المنعقدة حاليا في العاصمة الأوغندية كمبالا بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الدول وبعض المنظمات الإقليمية والدولية.

وأعلن "القصير"، أنه تم خلال الفترة من 26/5/2023 حتى 1/6/2023 الإفراج عن 156 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 78 مليون دولار.

فيما تم عقد اجتماع موسع في محافظة المنيا بحضور سكرتير عام المحافظة، و رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، ومدير مديرية الزراعة، لمتابعة جهود منع التعديات على الأراضي الزراعية، فيما زارت سفيرة كولومبيا في القاهرة معرض زهور الربيع المقام في المتحف الزراعي بالدقي، حيث رافقها المهندس أحمد منصور مدير المتحف الزراعي، لتفقد أجنحته المختلفة وأشادت بالمعروضات الزراعية.

- تفقد محطات غربلة تقاوي القمح بمحافظة الشرقية

وتفقد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عصام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، محطات غربلة تقاوي القمح بمحافظة الشرقية استعدادا للموسم المقبل، كذلك نظم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، ندوة نقاشية حول دور العمل الجماعي في تطوير حرفة وصناعة الزيتون في مطروح، وذلك في إطار مشروع تعزيز القدرة علي الموائمة في البيئات الصحراوية.

فيما أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي، بلغت حوالي ٨٨٦ ألف طن، بإجمالي عدد عينات حوالي ٣٤ ألف عينة، كذلك تم تجديد اعتماد المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية والبيطرية للأيزو ١٧٠٢٥ في معايرة الأجهزة العلمية في مجالي اللحوم والحرارة من قبل الايجاك.

وخلال هذا الأسبوع أصدر معهد بحوث أمراض النباتات تقريره الشهري الذي يتضمن حصاد أنشطته البحثية والخدمية والميدانية والإرشادية خلال شهر مايو 2023، كما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية، حيث تميت مناقشة تأثير تناول الغذاء غير الآمن على صحة الإنسان والجهود المبذولة لقياس ذلك، تعزيز أنظمة سلامة الغذاء في جميع أنحاء العالم، الجهود التعاونية المبذولة بين المنظمات الدولية لوضع معايير سلامة الغذاء، وأطلق المعمل برنامجا تدريبيا لشباب الباحثين والمحللين حول المواصفات الدولية والمنظمات والهيئات المسئولة عن وضع المواصفات الدولية لتسهيل حركة التجارة البينية في الغذاء وذلك لرفع كفاءة الباحثين بأقسام المعمل المختلفة، كما بلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الأسبوع 7200 شهادة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء.

IMG-20230609-WA0009