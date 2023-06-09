بعد تحذيرات وزارة الصحة.. نصائح مهمة لمرضى السكري خلال موسم الحج

حذرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مرضي السكري من تعرضهم للتعب أو للغيبوبة خلال أدائهم مناسك الحج.

ونشرت الوزارة على صفحتها فيديو به بعض النصائح للمسافرين، تضمن "نصائح يجب على مريض السكر اتباعها أثناء أداء مناسك الحج، والتواصل مع البعثة الطبية المصرية خلال فترة الحج" ووضعت ارقام الخط الساخن الخاص بالبعثة الطبية المصرية في مكة وفي المدينة المنورة".

وتقدم "الدستور" في التقرير التالي نصائح هامة لمرضى السكري يجب عليهم اتباعها خلال موسم الحج وفقًا لموقع CDC الأمريكي.

- نصائح مهمة لمرضى السكري

تجنب الجفاف:

يمكن أن يؤدي الطقس الحار وارتفاع نسبة السكر في الدم إلى الجفاف، لذلك يجب شرب الكثير من السوائل طوال اليوم للوقاية من الجفاف ويكون الاختيار الأفضل هو الماء البارد.

فحص نسبة السكر في الدم بشكل متكرر:

يمكن أن تحدث نسبة السكر المرتفعة والمنخفضة في الدم في الطقس الحار، يجب التعرف على العلامات والأعراض وما يجب فعله لعلاج ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم.

احمي قدميك:

يمكن أن يتسبب المشي على الارض الساخنة أو على الرصيف في حدوث إصابة أو حروق، يجب تجنب المشي حافي القدمين، وغسل وفحص قدميك كل يوم والقيام بعلاج اي إصابة أو حروق بشكل صحيح لتجنب العدوى.

البقاء نشيطا بدنيا:

الحفاظ على النشاط وتجنب الحرارة هو مفتاح التحكم في مرض السكري في فصل الصيف وخاصة خلال القيام بمجهود مثل أداء مناسك الحج، و أفضل توقيت لأداء تلك المناسك يكون بعد تناول الطعام من أجل إدارة مستويات السكر في الدم بشكل أفضل.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف:

قد يكون لاتباع نظام غذائي غني بالألياف فوائد كبيرة لمرضى السكري و الأطعمة الغنية بالألياف تبطئ عملية الهضم وتمنع ارتفاع السكر في الدم تساعد هذه الأطعمة أيضًا في إنقاص الوزن والتي يمكن أن تساعدك في إدارة مرض السكري بشكل أفضل وفي نفس الوقت تجنب ضغط الدم وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والخبز والحبوب الكاملة والفواكه والبذور والمكسرات والخضروات مثل الكوسة والجزر والطماطم وغيرها.

تجنب العصائر الحلوة والسكريات عموما:

الصيف هو الموسم الذي ينجذب فيه الناس إلى العصائر الطازجة والعصائر والمشروبات المنعشة الأخرى ولكن بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري ، من المهم أن نفهم أن عدم غنى العصير بالألياف ومحتوى السكر الطبيعي يمكن أن يرفع مستويات الجلوكوز بسرعة كبيرة إذا كنت ترغب في شرب عصير الفاكهة فتأكد من تناوله باعتدال واصنعه في المنزل مع الفواكه الطازجة.

تحقق من موقع ضخ مضخة الأنسولين:

إذا كنت ترتدي مضخة الأنسولين ، فقد تحتاج إلى توخي مزيد من الحذر في الصيف لمساعدة الموقع على البقاء آمنًا ، خاصة عند القيام بمجهود، قد يشمل ذلك استخدام مناديل مبللة لتحضير الجلد أو شريط إضافي و تذكر أيضًا أن تتحقق من موقعك على مدار اليوم للتأكد من أنه بخير، اشتبه في موقع المضخة السيئ عندما يكون سكر الدم مرتفعًا ولديك الكيتونات.

قم بأداء المناسك بأمان:

اعرف ما يجب أن تفعله إذا كان سكر الدم منخفضًا أو مرتفعًا تذكر أنه ليس من الآمن القيام بممارسة شعائر الحج إذا كان لديك كيتونات عالية لذا ارتدِ قلادة أو سوار تنبيه طبي.

التخزين الجيد للأدوية:

لا تقم بتخزين الأنسولين أو دواء السكري عن طريق الفم في ضوء الشمس المباشر أو في مكان ساخن، و تحقق من معلومات العبوة حول مدى تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الأنسولين والأدوية الأخري وايضا لا تضع الأنسولين مباشرة على الثلج أو على علبة هلامية فيمكن أن تتسبب الحرارة في إتلاف جهاز مراقبة نسبة السكر في الدم ومضخة الأنسولين ومعدات السكري الأخرى و الشيء نفسه ينطبق على الإمدادات مثل شرائط الاختبار.