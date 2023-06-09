أول تعليق من الصين على إنشاء قاعدة تجسس فى كوبا

علقت السلطات الصينية، على تقارير إنشاء قاعدة تجسس بكوبا، مشددة على ضرورة توقف واشنطن التدخل بشئون كوبا الداخلية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما أعلنت الخارجية الصينية، عن أنه لا معلومات لديها حول بناء قاعدة تجسس لبكين في كوبا.

وفي وقتٍ سابق، نفى البيت الأبيض تقرير "وول ستريت جورنال" بشأن إنشاء الصين محطة تجسس في كوبا، مؤكدًا أنه غير دقيق، إذ ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مسئولين استخباراتيين أمريكيين مجهولين، أن الصين وكوبا توصلتا إلى اتفاق سري يسمح لبكين ببناء منشأة تنصت إلكتروني في الجزيرة.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الكوبي، كارلوس فرنانديز دي كوسيو، في بيانٍ صحفي، إن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نشرت في 8 يونيو معلومة كاذبة تمامًا ولا أساس لها من الصحة تفيد بوجود اتفاق بين كوبا والصين في المجال العسكري لإقامة قاعدة تجسس مفترضة.