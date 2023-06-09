الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أول تعليق من الصين على إنشاء قاعدة تجسس فى كوبا

الصين
الصين

علقت السلطات الصينية، على تقارير إنشاء قاعدة تجسس بكوبا، مشددة على ضرورة توقف واشنطن التدخل بشئون كوبا الداخلية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما أعلنت الخارجية الصينية، عن أنه لا معلومات لديها حول بناء قاعدة تجسس لبكين في كوبا.

وفي وقتٍ سابق، نفى البيت الأبيض تقرير "وول ستريت جورنال" بشأن إنشاء الصين محطة تجسس في كوبا، مؤكدًا أنه غير دقيق، إذ ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مسئولين استخباراتيين أمريكيين مجهولين، أن الصين وكوبا توصلتا إلى اتفاق سري يسمح لبكين ببناء منشأة تنصت إلكتروني في الجزيرة.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الكوبي، كارلوس فرنانديز دي كوسيو، في بيانٍ صحفي، إن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نشرت في 8 يونيو معلومة كاذبة تمامًا ولا أساس لها من الصحة تفيد بوجود اتفاق بين كوبا والصين في المجال العسكري لإقامة قاعدة تجسس مفترضة.

الصين كوبا واشنطن أمريكا قاعدة تجسس

الأكثر قراءة

"الإسكان": إعفاء 80% من غرامات التأخير لوحدات الإسكان والأراضى لمدة 3 أشهر

"المحاكمات في أسبوع".. تأجيل استئناف "أنوش" ومحاكمة قاتل زوجته فى النزهة

الأحكام في أسبوع.. الإعدام لـ4 متهمين بـ"خلية المنيا" والمشدد لـ3 أشقاء

وزير المالية: التوأمة الإيطالية ساعدتنا على توطين الخبرات العالمية فى تعزيز القدرات الجمركية

وزير الدولة للإنتاج الحربي: مهتمون بتطوير منظومة التعليم لربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة

الاستمتاع بـ"الويك إند".. هدوء الأمواج ونسب إشغال 40% على شواطئ الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى إثر عملية طعن فى الضفة الغربية المحتلة

الجيش اللبنانى: ندعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية

أشتية يطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين