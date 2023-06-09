الأحكام في أسبوع.. الإعدام لـ4 متهمين بـ"خلية المنيا" والمشدد لـ3 أشقاء

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة «الأحكام في أسبوع».

المشدد 10 سنوات لـ4 قتلوا شاباً أقام علاقة مع ابنة أحدهم في أسيوط

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط 3 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة طفل بالسجن 10 سنوات لاشتراكهم في قتل شاب بعد اعتدائه على ابنة المتهم الأول ومعاشرتها معاشرة الأزواج بمركز القوصية في أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنصف دبوس، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أيمن أبوسداح، وأمانة سر سيد علي بكر وناصر فؤاد.

حل جماعة داعش.. الإعدام شنقًا لـ4 متهمين في «خلية المنيا الإرهابية»

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بالإعدام شنقا لـ4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المنيا الإرهابية».

كما عاقبت المحكمة 5 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و3 سنوات لمتهمة وإدراج المتهمين وكيان داعش على قوائم الإرهابيين، وأمرت المحكمة بحل جماعة داعش الإرهابية، وإغلاق مقارها في الداخل والخارج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المتهم الأول عزت محمد تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والمتهم الأول ارتكب جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، بأن أمد الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة، ومهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.

المشدد 10 سنوات لمتهم باحتجاز وتعذيب مواطن بكفر الشيخ

أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ، حكما يقضي بمعاقبة متهم احتجز مواطن وقام بتعذيبه، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما أمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبد الغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا.

تخفيف عقوبة عامل خطف طفل وهتك عرضه بالشرقية إلى السجن 3 سنوات

قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من عامل بمكينة طحين وذلك على حكم محكمة جنايات الزقازيق الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لاتهامه باختطاف طفل وهتك عرضه.

وتضمن منطوق محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر من محكمة الجنايات للسجن المشدد لمدة 3 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.

السجن المشدد 10 سنوات لسيدتين قتلتا فتاة بعد تعذيبها في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة، بمعاقبة سيدان بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وكذلك إيداع طفلة في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، ومصادرة الأسلحة البيضاء والأدوات المضبوطة، وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة، بعد اتهامهم بقتل وتعذيب المجني عليها " ج.م.ع".

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي.

المشدد 10 سنوات لـ3 أشقاء بتهمة التنقيب عن الآثار فى سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، 3 أشقاء بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي ووئام سامى نجيب، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

السجن 3 سنوات لسائق لقيادته سيارة تحت تأثير المخدرات فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد غيابيًا 3 سنوات؛ لاتهامه بتعاطي المخدرات أثناء قيادة مركبة في القضية المقيدة، برقم 1923 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول.