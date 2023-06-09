موندو ديبرتيفو: برشلونة يقترب من حسم موقف إلكاي جوندوجان بعد موافقة اللاعب

أكدت تقارير صحفية، أن التعاقد مع الألماني إلكاي جوندوجان متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي، صار أولوية برشلونة الإسباني، بعد فشل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأعلن ميسي، الأربعاء، عدم عودته إلى برشلونة، وانتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وينتهي عقد جوندوجان مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.

وبحسب صحيفة “موندو ديبرتيفو” الكتالونية، فإن برشلونة يرغب في الحصول على توقيع جوندوجان الآن، بعدما وافق على وصوله بعقد لمدة 3 سنوات وهو ما يطلبه اللاعب.

وأوضح التقرير أن برشلونة يعتبر التعاقد مع جوندوجان أولوية، نظرًا لجودته وخبرته وإمكانية لعبه في خط الوسط الدفاعي، وهو هدف واضح لمدرب الفريق تشافي هيرنانديز.

وذكرت الصحيفة أن جوندوجان أعرب لمسئولين بارزين في برشلونة، عن التزامه بأن يصبح لاعبًا جديدًا للفريق الكتالوني، لكن في الوقت ذاته يضغط مانشستر سيتي عليه من أجل تجديد عقده، خاصة بعد أدائه الرائع مع الفريق في المرحلة الأخيرة من الموسم، حيث قادهم لتحقيق بطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أنه يوجد مساحة من الراتب لـ جوندوجان بعد التخلص من رواتب سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، إضافة لنهاية احتمالية التعاقد مع ليونيل ميسي، حيث يريد النادي الكتالوني إنهاء الصفقة، خاصة في ظل وجود اهتمام أيضًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، والدوري السعودي، للتعاقد معه.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن مانشستر سيتي توصل لاتفاق مع ماتيو كوفاسيتش متوسط ميدان تشيلسي، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي، وهو ما يمثل تحرك للنادي الإنجليزي، بخصوص الخسارة المحتملة لـ جوندوجان.

ويلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد إنتر الإيطالي، غدًا السبت على ملعب أتاتورك بإسطنبول التركية، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.