سيولة مرورية.. حالة الطرق بالقاهرة الكبرى صباح اليوم

سيولة مرورية تشهدها شوارع وميادين القاهرة والجيزة والقليوبية، صباح اليوم الجمعة، وسط تواجد رجال المرور؛ لتسيير حركة المركبات وتقليل الكثافات.

وظهرت حالة السيولة المرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة.

كما ظهرت سيولة مرورية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك.

وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول، حتى مطلع كوبري 15 مايو.

وشهد كورنيش النيل في الاتجاهين انتظام في حركة سير السيارات، وميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة وانتظام بجميع الشوارع المؤدية إلى شارع القصر العيني وكوبري قصر النيل، وكوبري أكتوبر، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتسهيل حركة السيارات.

فيما شهد الطريق الدائري وطريق الأوتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولاً لشارع النيل السياحي انتظاماً في حركة سير السيارات.

كما شهد الطريق الدائري والطريق الزراعي «القاهرة - القليوبية» بمحافظة القليوبية، سيولة مرورية متحركة، فيما كثف مرور القليوبية، من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.