مشاركته بقمة الكوميسا وافتتاح أول معرض طبى إفريقى.. نشاط الرئيس السيسى بأسبوع

شهد الأسبوع الحالي نشاطًا مكثفًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، على المستويين المحلي والعربي، أبرزها جولته الإفريقية لعدد من الدول ومشاركته في قمة "الكوميسا"، وأيضًا حضور افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي.

استقبال الرئيس الموريتاني

بحث الرئيس السيسي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية بين مصر وموريتانيا، خلال استقباله نظيره الموريتاني محمد ولد الغَزْواني، وعقد الرئيسان جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث ثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية الموريتانية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، خاصة فيما يتعلق بالشق العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

تأكيده على حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات

أكد الرئيس السيسي، خلال لقائه مع دورين بوجدان مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمشاركة بفاعلية في أعماله وأنشطته، في ظل دوره الرائد كإحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما يمثله من منصة عالمية للحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال، موجهًا بتعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين وزيادة أعدادهم، من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب.

اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة للتباحث حول الأزمة الأوكرانية

وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، شارك الرئيس السيسي، في اجتماع، مع عدد من الرؤساء الأفارقة، للتباحث حول المبادرة الإفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية، معربًا عن تطلع مصرلأن تسهم المبادرة الإفريقية في تسوية النزاع الروسي الأوكراني، في ضوء ما يربط دول القارة الإفريقية من علاقات ممتدة مع الدولتين.

افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي

شارك الرئيس السيسي بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني بالقاهرة، مؤكدًا أن مصر ستحتفل خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة بإعلان خلوها من فيروس سي، موضحا أن جائحة كورونا أكدت هشاشة النظام الصحي الإفريقي.

جولة الرئيس الإفريقية

عالميًا، بدأ الرئيس السيسي، الثلاثاء الماضي، بجولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق، مستهلاً جولته بزيارة العاصمة الأنجولية لواندا كأول رئيس مصري يزور أنجولا، حيث عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الأنجولي "چواو لورينسو" بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة الأنجولية لواندا، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

كما التقى مع الرئيس "هاكيندي هيتشيليما"، رئيس جمهورية زامبيا، الذي رحب بالزيارة، مشيدًا بالإنجازات التي تحققت تحت رئاسة مصر الكوميسا خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع شقيقتها مصر، ودفعها نحو آفاق أرحب من العمل المشترك.

قمة الكوميسا

شارك الرئيس السيسي في أعمال القمة الـ22 للكوميسا، واستعرض خلال كلمته أبرز الإنجازات التي حققتها مصر خلال فترة رئاستها على مدار العامين الماضيين، وخلال الكلمة أعلن عن انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا، وبتسليم مسئولية رئاسة التجمع، إلى الرئيس "هيتشيليما"، رئيس جمهورية زامبيا، مؤكدًا أنه بصفته رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية، فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقي أن مصر لن تألو جهدًا، في تسخير مركز إعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة، لتوفير كل سبل الدعم لدولنا الشقيقة، في مسارها نحو تحقيق التنمية، مضيفا: "أود أن أعلن، عن ترشح مصر، لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، للفترة ٢٠٢٤- ٢٠٢٦ إيمانًا من مصر بمسئولياتها، نحو دعم جهود السلم والأمن في قارتنا".

وعلى هامش مشاركته في قمة الكوميسا، التقي الرئيس السيسي، بعدد من القادة الزعماء الأفارقة، ومنهم "لازاروس تشاكويرا"، رئيس جمهورية مالاوي، والرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، تناولت اللقاءات المباحثات بين الرؤساء حول سبل دفع العلاقات الثنائية، فضلاً عن استعراض آخر التطورات الخاصة بالأوضاع في القارة الإفريقية.