"المحاكمات في أسبوع".. تأجيل استئناف "أنوش" ومحاكمة قاتل زوجته فى النزهة

شهدت ساحات المحاكم خلال الأسبوع الماضي عددًا من المحاكمات المهمة، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال السطور التالية في نشرة "المحاكمات في أسبوع".

- تأجيل استئناف صاحبة قناة "يوميات أنوش" على حبسها

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية تأجيل استئناف صاحبة قناة “يوميات أنوش”، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور المصري، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، لـ10 أغسطس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن صاحبة قناة يوميات أنوش والتي تم ضبطها، وبحوزتها 2 هاتف محمول، تم فحصهم بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور المصري.

وأضافت التحقيقات أن صاحبة فيديوهات يوميات أنوش، عثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، والتي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا، وجاري عرضها على النيابة العامة للتحقيق.

- تأجيل جلسات محاكمة قاتل زوجته فى النزهة لـ3 يوليو

أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، جلسات محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بإنهاء حياة زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة لجلسة 3 يوليو للمرافعة.

واعترف المتهم أنه دائم الشجار مع المجني عليها بسبب خلافات زوجية بينهما، وأنه انفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته وأثناء تواجده داخل الشقة يوم الجريمة، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب، ثم توجه إلى المطبخ واستل سلاحين أبيضين، وتوجه نحوها وقام بتسديد عدة طعنات متفرقة لها بجسدها.

- تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على مدرس بالإسكندرية

قررت محكمة جنح المنتزه أول بالإسكندرية، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة ولى أمر طالب فى المرحلة الإعدادية المتهم بالتعدي على مدرس لغة عربية أثناء الحصة، بأحد السناتر بمنطقة سيدي بشر، إلى جلسة الإثنين المقبل، وذلك لإحالتها للدائرة المختصة وفقا للاختصاص الرقمي.

- تأجيل محاكمة صاحب كافيه متهم بقتل زوجته بالنزهة

أجلت محكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، محاكمة صاحب كافيه؛ لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية في النزهة إلى جلسة 3 يوليو المقبل؛ لسماع المرافعة.

- تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في أكبر قضية تهريب آثار لـ3 يوليو

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 12 متهمًا، بينهم أمريكي الجنسية و11 مصريًّا، وذلك في واقعة اتهامهم بتهريب آثار مصرية تعود إلى 4 آلاف سنة إلى جلسة 3 يوليو المقبل، لمناقشة الشاهد الرابع.

تأجيل محاكمة 7 أجانب و11 مصريا بتهمة جلب المخدرات لـ3 يوليو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة 18 متهما بينهم 6 أتراك، وألماني، في قضية جلب المخدرات والاتجار بها داخل البلاد، لجلسة 3 يوليو المقبل.