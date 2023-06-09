وزير النقل يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين السكة الحديد وشركة "كولواي مصر"

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للسكك الحديدية وشركة كولواي مصر للتصنيع المحلي للمكونات الداخلية للوحدات المتحركة الخاصة بالهيئة القومية للسكك الحديدية.

ووقّع عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر السيد المهندس محمد عامر بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعن شركة كولواي مصر السيد الفارو كولومير فلوريس بصفته المدير العام للشركة.

وصرّح وزير النقل، بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها الصناعات المغذية وقطع الغيار الخاصة بالوحدات المتحركة للسكك الحديدية، بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبرتها وما تستخدمه من تكنولوجيا حديثة في هذا المجال ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المهندسين والعمال المصريين.

وأعلن الوزير أن الهدف من البروتوكول هو قيام شركة كولواي مصر بتأجير مساحة عبارة عن مبنى وقطعة أرض بكوم أبو راضي وذلك بغرض إنشاء مصنع لتصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة والأنظمة المشابهة بهدف (تصنيع وتوريد المكونات الداخلية اللازمة لتطوير وعمرة وصيانة الوحدات المتحركة الخاصة بالهيئة ، وتصنيع وتوريد المكونات الداخلية اللازمة لتطوير عربات النوم والنادي الإسباني، وكذلك تصنيع و توريد المكونات الداخلية للوحدات المتحركة التي سيتم تصنيعها داخل مصر) وذلك بهدف زيادة المكون المحلي.

وقال وزير النقل: "إننا نسابق الزمن لتوطين صناعات النقل في مصر"، لافتًا إلى أن هذا النهج هو نهج وزارة النقل والتي تبنت شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، مشيرًا إلى أنه لن يتم من الآن أي تعاقد جديد لشراء جرارات أو عربات سكك حديدية أو مترو انفاق أو مونوريل من خارج مصر خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بأنواعها المختلفة والصناعات المغذية لها في مصر من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.