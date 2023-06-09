للتغلب على الخوف.. نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

يستعد طلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 لأداء الامتحانات وفقًا لجدول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن المقرر أن تبدأ يوم الإثنين الموافق 12 يونيو الجاري.

ويبحث طلاب الشهادة الثانوية العامة عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا عن نصائح يمكن اتباعها لتخطي التوتر والقلق قبل أداء الامتحانات.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، يرصد "الدستور" 7 نصائح لتتخطى الخوف والقلق:

نصائح طلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

يمكنك الآن التغلب على خوفك قبل أداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 لتتمكن من حل اسئلة الامتحان دون قلق وإليكم النصائح على النحو التالي:

1 - في البداية يجب على طالب الشهادة الثانوية أن يقوم بتنظيم وقته قبل الدخول في المذاكرة من خلال وضع خطة على مدار اليوم.

2 - التركيز على إرشادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والبحث عن النماذج التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني حتى يكون لديك خلفية عن الأسئلة التي يمكن طرحها.

3 - متابعة مدرسك الخاص بالمدرسة من خلال التواصل وتطرح عليه الأسئلة التي تقف أمامك ليساعدك فيها قبل أن تخوض الامتحانات.

4 - لا تقف على معلومة واحدة يجب عليك أن تبحث أكثر وأكثر عبر مواقع الإنترنت لتتمكن من معرفة كل المعلومات لتحصل على كل ما تريد بسهولة.

5 - لا تعتمد على الآخرين ولا تنصت لهم يجب عليك أن تهتم بمذاكرتك ولا تلتفت للكلام السيئ أو المحبط حتى لا يؤثر على نفسيتك قبل دخولك الامتحان.

6 - اهتم بنومك في الميعاد المضبوط حتى يحصل جسمك على مزيد من الراحة لتتمكن من المذاكرة دون ضغط او قلق أو إرهاق.

7 - لا تشرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها ستؤثر على صحتك ونومك فيجب أن تحصل على الطاقة المطلوبة من خلال المشروبات الطبيعية.