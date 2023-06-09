الاتحاد السكندرى يستضيف البنك الأهلى فى مباراة العودة للانتصارات والصعود للمركز الخامس

يستضيف الاتحاد السكندري فريق البنك الأهلي في الثامنة مساء اليوم الجمعة، باستاد الإسكندرية، في ختام مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش يحتل المركز الثامن برصيد 40 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق الفريق 12 انتصارًا، مقابل أربعة تعادلات و13 هزيمة وسجل 33 هدفا ودخل مرماه 35 هدفا وخسر أخر 4 مباريات أمام انبي والمصري وبيراميدز والزمالك ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 43 والتساوي مع المقاولون الذي يحتل المركز الخامس.

قائمة الاتحاد للمباراة

الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: المهدي سليمان وعمرو خليل وصبحي سليمان ومصطفى إبراهيم وخالد صبحي وصبري رحيل وهشام صلاح ومحمود علاء والسيد سالم وعمار حمدي ومحمد محمود وناصر ناصر ومحمد فارس وإسلام عبدالنعيم وإبراهيم حسن وعبد الغني محمد وخالد الغندور ومحمود عبد العزيز وأحمد عادل ميسي وأوستن أموتو وكريستوفاو مابولولو وأحمد حامدين.

وشهدت القائمة عودة محمود علاء ومحمود عبدالعزيز بعد انتهاء إيقافهما وعمار حمدي بعد شفاءه من الاصابة بينما يغيب جافين كيزيتو ومحمد الصالح وأحمد عيد وفوزي الحناوي لأسباب فنية والغاني مورو ساليفو بسبب أزمة الطيران.

في المقابل يحتل البنك الأهلي بقيادة القبرصي بابا فاسيليو المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة من 8 انتصارات وعشرة تعادلات و12 هزيمة وسجل 34 هدفا ودخل مرماه 37 هدفا ولم يخسر في آخر سبع مباريات، ويسعى للوصول للنقطة 37 وزيادة الفارق مع طلائع الجيش وأسوان وغزل المحلة إلى خمس نقاط.

قائمة البنك الأهلي لمباراة زعيم الثغر

القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد أبو جبل وأحمد صبحي وأحمد ياسين وسعيدو سيمبوري ومحمود الجزار وخالد مصطفي وعاصم صلاح وإسحاق يعقوب وأسامة إبراهيم و محمد فتحي ومحمود سيد ومحمد هلال وحمدي علاء وأحمد سعيد وموسي دياوارا وفراس بن عايفية ومحمد بسيوني وإسلام جابر ومحمود قاعود وباسم مرسي.

وشهدت القائمة غياب محمود الزنفلي وكريم بامبوو أحمد ياسر للإصابة، وأمير مدحت وأسامة فيصل للإيقاف لحصول كل منهما على ثلاثة انذذارات.

يدير المباراة محمود ناجي ويساعده مصطفى عطية وخالد رمضان ومعهم نورا سمير حامد حكما رابعا ومصطفى مدحت حكم فيديو وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.