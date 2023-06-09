الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى النمنم لـ"الشاهد": الدول لا تبنى بالمجان.. و30 يونيو تسير فى الاتجاه الصحيح

الكاتب الصحفي حلمي
الكاتب الصحفي حلمي النمنم

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن ثورة 30 يونيو مستمرة وتسير في الطريق الصحيح، مضيفًا: "قرأت دراسات بأن سرعة السير في القاهرة سنة 2025م، إذا استمرت بالمعدل التي تسير عليه، فستكون صفرًا".

وأضاف الكاتب الصحفي حلمي النمنم خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: «عندما أنشأت الدولة الطرق والكباري، يقولك كفاية بقى! طرق وكباري ليه ما إحنا كنا ماشيين كويس؟ لا مكناش ماشيين كويس، حاليا بنزل من بيتي وأتجه إلى عملي في دار الهلال في أقل من ربع ساعة، قبل ذلك كنت أستغرق ساعة، أو ساعة وربع».

وتابع: "كنا نقول بأن مصر لا ينبغي أن تعيش على حافة النيل وفقط، فلابد من الخروج إلى الصحراء، وحاليا يتم الخروج إلى الصحراء فعلا، من خلال المدن الجديدة، كما تم إنشاء دلتا جديدة من خلال زيادة مساحة الأراضي الزراعية، كما تتم محاولة زيادة محصول القمح حتى يتم تقليل الاستيراد، كما كانت من الأشياء التي تخجلنا قبل 2011، أن مصر أعلى بلد في العالم في الفشل الكلوي وفي فيروس سي، ونحن الحمد لله تمكنا من القضاء على فيروس سي».

وأكد حلمي النمنم، أن الثورة لا تقوم لذاتها وإنما تقوم لتحقيق هدف وطني وإنساني، والدول لا تنهض بالمجان، فعند عبور قناة السويس هناك دماء تم دفعها كما كانت هناك تكلفة اقتصادية تم دفعها أيضًا، وعندما قررنا بناء السد العالي، كان هناك تكلفة دفعت، وعندما قررنا حفر قناة السويس لأول مرة قدمنا 124 ألف عامل ماتوا في سبيل الحفر، وكل الدول تقوم على ذلك إلا إذا كانت دول تقوم على النهب والاستعمار، ومصر ليست دولة استعمارية ولا تنهب أحدًا، نحن نبني الدولة بتعبنا وعرقنا وتكلفة اقتصادية يتحملها الشعب المصري برضا وقوة تحمد له.

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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