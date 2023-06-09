ملفات ناقشها سوناك وبايدن فى اجتماعهما بالبيت الأبيض

شهدت زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى البيت الأبيض مع الرئيس جو بايدن يوم الخميس، نقاشًا حول أوكرانيا كمحور تركيز رئيسي، ولاسيما في لقاءهما الثنائي المغلق قبل المؤتمر الصحفي.

وناقش القادة ما أسماه بايدن بدعمهم "الثابت" لشعب أوكرانيا، فضلًا عن الأمن الاقتصادي والتعاون الدولي بشأن تنظيم مجال الذكاء الاصطناعي المتنامي وكيفية التعامل مع الصين.

وعقد بايدن وسوناك بالفعل 4 اجتماعات وجهًا لوجه منذ أن أصبح سوناك رئيسًا للوزراء في أكتوبر، لكن المحادثات في واشنطن توفر للزعيمين فرصة للتفاعل الأكثر استدامة حتى الآن، بحسب شبكة cbs نيوز.

يأتي اجتماعهما في الوقت الذي يمر فيه الهجوم المضاد الأوكراني الذي طال انتظاره في بداياته، لكن التوجه الرئيسي له لم يبدأ بعد، حسبما قال مسؤول أمريكي لشبكة سي بي إس نيوز.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست ونيويورك تايمز وآخرون، يوم الخميس أن الجيش الأوكراني شن هجوما مضادا ضد القوات الروسية في جنوب شرق أوكرانيا.

وقال بايدن إن الأوكرانيين يجب أن يتحدثوا عن العمليات العسكرية، ورفض القيام بذلك من الغرفة الشرقية للبيت الأبيض، لكنه قال إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستحصل على التمويل لدعم أوكرانيا، حتى في الوقت الذي يشكك فيه بعض الجمهوريين في الكابيتول في المساعدات المالية الأمريكية المستمرة.

وقال بايدن: "حقيقة الأمر هي أنني أعتقد أنه سيكون لدينا التمويل لدعم أوكرانيا طالما استغرق الأمر، وأعتقد أن الدعم سيكون حقيقيًا على الرغم من أنك تسمع بعض الأصوات اليوم في الكابيتول حول ما إذا كان"، مؤكدًا: "يجب أن نواصل دعم أوكرانيا وإلى متى يجب أن ندعمها".

وتعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هما أكبر مانحين للجهود الحربية الأوكرانية وتلعبان دورًا رئيسيًا في جهد طويل الأجل أُعلن عنه الشهر الماضي لتدريب الطيارين الأوكرانيين وتجهيزهم في نهاية المطاف على طائرات مقاتلة من طراز F-16.

وتأتي زيارة سوناك في الوقت الذي لا يزال مسؤولون استخباريون أمريكيون وبريطانيون، يحاولون تسوية اللوم في اختراق سد رئيسي في جنوب أوكرانيا، مما أدى إلى تدفق مياه الفيضانات عبر البلدات وعلى الأراضي الزراعية، ولم تتهم واشنطن ولا لندن رسميًا روسيا بتفجير سد كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وقال سوناك يوم الأربعاء إن أجهزة المخابرات البريطانية ما زالت تقيم الأدلة ولكن "إذا ثبت أنها متعمدة، فسوف تمثل انخفاضًا جديدًا، ووحشية مروعة من جانب روسيا".

وصرح لقناة "آي تي ​​في" الإذاعية في واشنطن أن "روسيا استخدمت طوال هذه الحرب كاستراتيجية نشطة متعمدة لاستهداف البنية التحتية المدنية".

يوم الخميس، أعلن بايدن وسوناك أيضًا عن إطار عمل للشراكة الاقتصادية للقرن الحادي والعشرين، والتي أطلقوا عليها اسم "إعلان الأطلسي".

وقال سوناك إن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لم تكن أقوى من أي وقت مضى.