الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى النمنم لـ "الشاهد": التيار الليبرالى به جناح العولمة الذى يرى الوطنية "موضة قديمة"

الكاتب الصحفي حلمي
الكاتب الصحفي حلمي النمنم

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن التيار الليبرالي به جناح العولمة، والذي يرى بأن الوطنية موضة قديمة، وأن شخصية على سبيل المثال، مثل باراك أوباما عندما يتصل بالرئيس مبارك ويقول له "تمشي فورًا" فهو ليس من حقه ذلك، وهو يأمر مبارك أيضاً بأن يرحل ويسلم البلد لمجلس رئاسي برئاسة البرادعي ونائبه فلان، فإن ذلك يمكن وصفه بـ “شروع في احتلال”، معقبًا: "أعتبر ذلك محاولة لتكرار 4 فبراير 42 أخرى".

وأضاف حلمي النمنم، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "extra": "مبارك سمع من ميدان التحرير "ارحل" وكان يجهز أوراق الرحيل، لكن عندما يُقال له "ارحل وهات فلان" فأنت هنا لا تتحدث عن ديمقراطية، أنت تفرض شخصًا بعينه، لافتاً إلى أنها مسألة فارقة لا ينبغي التهاون فيها ولا التسامح معها تحت أي مسمى حتى لو قال "هعملك ديمقراطية"، معقباً: "لا يا حبيبي مش عايز الديمقراطية دي خالص، ديمقراطية منك لا مش عايزها..نحن شاهدنا نموذج الجلبي في العراق".

 

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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