حلمى النمنم لـ"الشاهد": الإخوان أسسها الإنجليز لضرب الفكرة الوطنية فى مصر

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن جماعة الإخوان، لم يكن لها دورًا وطنيًا، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتقبل أن تكون جماعة ليس لها دورًا وطنيًا ولكن هذه الجماعة كانت معادية لفكرة الوطن والوطنية.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يزعم أن هذه الجماعة أسست خصيصًا لضرب الفكرة الوطنية في مصر، مؤكدًا أن الأصابع الإنجليزية خلف حسن البنا وجماعته أكبر بكثير مما نتصور.

المصريون أجبروا بريطانيا على الاعتراف باستقلالهم

وتابع، أن ثورة 1919، المصريون الذين كان يقال عنهم أصحاب الجلاليب الزرقاء، أجبروا الدولة التي لا تغيب عنها الشمس أن تعترف من جانبها باستقلال مصر فكان لابد من ضرب الوطنية التي تهدد الاستعمار في كل المنطقة فكان استحداث الجماعة التي تعادي مفهوم الدولة الوطنية و الوطن، وهذا الخط موجود لديهم منذ المؤسس حسن البنا وحتى يومنا هذا في أشياء كثيرة ولحظات فارقة.