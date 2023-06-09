الملياردير راى داليو: الاقتصاد الأمريكى يواجه وضعا محفوفا بالمخاطر

حذر الملياردير والمستثمر الأمريكي راي داليو، من أن الاقتصاد الأمريكي يواجه "وضعًا محفوفًا بالمخاطر"؛ بسبب أزمة الديون والركود الذي يلوح في الأفق.

وأشار المؤسس لشركة صندوق التحوط الأمريكي "بريدج ووتر أسوشيتس"، وأحد أنجح مستثمري البورصة الأمريكية، إلى أن المشكلات الاقتصادية في الولايات المتحدة "ستزداد سوءا".

وقال خلال حديثه في مؤتمر "بلومبرج إنفست" في نيويورك، حسبما نقل موقع "فورتشن" الاقتصادي الأمريكي، أن البلاد تواجه أزمة ديون ذات دورة كبيرة وتعاني من نقص في المشترين.

وكان راي داليو، تنبأ بالأزمة المالية العالمية لعام 2008، وتوقع بنجاح حدوث ضغوط مالية طويلة الأجل على الاقتصاد الأمريكي بسبب الجائحة.

وقال راي داليو، إنه من المتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من تريليون دولار من أذون الخزانة بحلول نهاية عام 2023، حيث تتطلع الحكومة إلى بناء احتياطياتها النقدية بعد صفقة اللحظة الأخيرة لرفع سقف الدين.

وأضاف: "في رأيي نحن في بداية أزمة ديون كلاسيكية للغاية ومتأخرة للغاية عندما تنتج الكثير من الديون وتعاني أيضًا من نقص في المشترين، وما يحدث الآن هو أنه يتعين علينا بيع كل هذه الديون".

وقال إن سوق الديون على شفا اكتشاف ما إذا كان سيكون لديها عدد كافٍ من المشترين لتدفق وشيك لسندات الخزانة، حيث يجادل المستثمر المخضرم بأن صورة العرض والطلب ستصبح أكثر وضوحًا خلال العام المقبل أو اثنين، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الديون ، يجب شراؤها، ويجب أن يكون لديها سعر فائدة مرتفع بما يكفي.

وأضاف: "أن الانقسام السياسي في أمريكا كان يخلق مخاطر اقتصادية، بحجة أن النتيجة الجيدة الوحيدة للنظام السياسي والاقتصاد هي إنشاء أرضية وسطى "قوية" حتى مع تزايد "التطرف" و"الانقسام" في كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي".