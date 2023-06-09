الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمين العام للناتو يزور واشنطن الإثنين المقبل

ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج

 ذكر بيان صادر عن حلف شمال الأطلنطى (ناتو)، أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج سوف يتجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة تستغرق يومين خلال الفترة من 12 إلى 13 يونيو الجارى.

وأضاف البيان أنه من المنتظر أن يعقد الأمين العام للناتو عدة اجتماعات مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بجانب أعضاء مجموعة مراقبي الناتو في مجلس الشيوخ في البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يلقي ستولتنبرج وبلينكن تصريحات مشتركة يوم الثلاثاء المقبل، ثاني أيام زيارة الأمين العام، والتي سيتم بثها مباشرة على موقع الناتو على الإنترنت.

وعلى الرغم من أن البيان لم يوضح أسباب الزيارة، إلا أنه من المتوقع أن يناقش ستولتنبرج مع الرئيس الأمريكي أحدث التطورات على الساحة الدولية ومن أبرزها تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسبل دعم كييف، بجانب مسألة انضمام السويد إلى عضوية الناتو.

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