مدرب الوداد: حققنا نتيجة جيدة فى القاهرة.. وسنفتقد المترجى وحيمود فى الإياب

كشف البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، آخر الاستعدادات قبل خوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.

وكان الوداد قد خسر مباراة الذهاب أمام الأهلي في القاهرة بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي.

وقال فاندنبروك، في تصريحات صحفية: "حققنا نتيجة جيدة وكان من الممكن أن تكون أفضل، لم نلعب جيدًا في أول 30 دقيقة لكن تحسن الأداء مع الوقت".

وأضاف: "الهدف الذي نجحنا في تسجيله خارج ملعبنا، منح اللاعبين ثقة أكبر وصاروا بحالة جيدة".

وواصل حديثه: "سنخوض مباراة الإياب في ظروف جيدة للغاية وخلفنا جماهير كبيرة وأنا واثق في تحقيقنا للفوز، ما يقلقني فقط الإصابات".

وتابع حديثه: "في بداية تحضيراتنا للمباراة النهائية قبل مباراة الذهاب، وجدت أن تركيز اللاعبين أكبر من تركيزهم في الدوري المحلي وهذا أمر رائع للغاية".

وأكمل: "أرى أننا نعيش حالة جيدة كلما اقتربنا من خوض المباراة، وسنفتقد زهير المترجي للإصابة في الكاحل وعبد الله حيمود الذي خضع لجراحة".

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة للتتويج باللقب الأفريقي، بينما يكفي الوداد الفوز بهدف نظيف.