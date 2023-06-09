الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: تحالف "أوكوس" سيجعل منطقة المحيط الهندى أكثر أمنا

بايدن
بايدن

 قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن تحالف "أوكوس" الأمنى مع بريطانيا وأستراليا، سيجعل المحيط الهندى أكثر أمنًا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيبحث مع رئيس وزراء بريطانيا، ريشى سوناك، الذكاء الاصطناعي والتطورات الحادثة فيه، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء الخميس.

 

يأتي هذا في وقت أشار فيه مسؤولون أمريكيون وبريطانيون إلى أن الرئيس بايدن ورئيس الوزراء سوناك سيناقشان مجموعة من القضايا العالمية، تشمل تلك المتعلقة بالمصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة، والذكاء الاصطناعي فضلاً عن دعم أوكرانيا، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتسريع الانتقال للطاقة النظيفة.

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