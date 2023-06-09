الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حلمى النمنم يوضح لـ"الشاهد".. هل ينسى المصريون خطر الإخوان؟

الإخوان
الإخوان

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، عن خوفه من أن يتسرب من أذهان الناس الوعي بخطر جماعة الإخوان، إن المواطنون واعون، متابعا: “أنا متذكر جدًا في السبعينيات، وأنا كنت أسمعها في الشارع “إحنا كنا ارتحنا منهم، إيه إللي طلعهم تاني؟ّ” سمعتها بالنص ومن ناس بسطاء جدًا، عندما كنت طالبًا في الجامعة”.

وأضاف النمنم، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، “الناس ليست ناسية، والناس وعيها قوي، الذي ينسى أحيانًا بعض أفراد النخبة، بطريقة ترتيب الأولويات، أو الألاعيب التكتيكية السياسية”، معقباً: “لما تدخل الانتخابات في نقابة من النقابات تقول هات حد من الإخوان عشان الشكل يبقى موجود”.

وتابع: “ذات مرة في انتخابات نقابة الصحفيين، المرشح للنقيب كان يضع على قائمته صلاح عبدالمقصود، وأنا قولت له هذا كادر إخواني، قال لي نعم، لكنه كادر عاقل، قولت له الإخوان ليس فيهم عاقل ومجنون، الإخوان إخوان، وبالتالي فإن مثل هذه الألاعيب الصغيرة هي التي تخرج لنا هذا”.

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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