الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى النمنم يكشف لـ"الشاهد" دور الجيش فى ثورة 30 يونيو

حلمي النمنم
حلمي النمنم

كشف الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، عن دور الجيش في ثورة 30 يونيو.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إنه لولا تدخل الجيش المصري والقوات المسلحة في 30 يونيو ما كانت ثورة، "مكنتش هتبقي ثورة".

 وأضاف أنه لولا وجود الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة في تلك اللحظة لم تكن هناك ثورة، وتاريخ الثورات في مصر الحديث منذ 1805 حتى 30 يونيو، لا تقوم الثورة ولا تنجح إلا إذا وقفت مؤسسة من مؤسسات الدولة بجوار الثائرين، ولا تقوم الثورة ولا تنجح إلا إذا كان هناك رموز من الدولة.

وتابع: "في 1805 لولا وجود السيد عمر مكرم كنقيب للأشراف، وكانت هي أقوي مؤسسة في الدولة في تلك الأيام، وكان يوازي والي مصر وقراره يعتمد من إسطنبول، لولا وجوده  هو والشيخ الشرقاوي وعلماء الأزهر لم تكن هناك ثورة، وفي 1882 لولا وجود عرابي ومحمود سامي البارودي لم تكن ثورة، وكذلك في ثورة 1919 بوجود سعد زغلول، بوضوح شديد في مصر لا تقوم ثورة إلا بمؤازرة مؤسسة من الدولة".

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