حلمى النمنم لـ"الشاهد": اعتصام المثقفين أكد أن نظام الإخوان انتهى

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، إن اعتصام المثقفين في يونيو 2013 أكد أن نظام الإخوان انتهى وأن الباقي هو تحرير شهادة "الوفاة".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن المثقفين كثيراً ما يختلفون وتتباين آراؤهم ولكن عندما يدركون خطورة الموقف يجتمعون على قلب رجل واحد.

وأوضح أن هذا الاختلاف صحي وينبغي أن تحرص الدولة عليه، وهذا ما حدث في يونيو 2013 عندما شعر المثقفون بخطورة الموقف وخطورة الجماعة على الهوية المصرية ومؤسسات الدولة اجتمعوا واعتصموا.

وتابع: “عندما يوجد شيء فارق لابد أن نجتمع ونحن كنا ندافع عن وطنية ومدنية الدولة المصرية، فضلاً عن الدفاع عن أساسيات المجتمع”.