أسوان يدخل "دائرة الخطر" بتعادل محبط مع المقاولون

سقط فريق أسوان في فخ التعادل الإيجابي مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 31 من بطولة الدوري.

افتتح فاروقا نور الدين التسجيل لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 22 قبل أن يدرك حسام عرفات التعادل لصالح أسوان في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

وسجل فاروقا نور الدين الهدف الأول بعد ركلة ركنية للمقاولون العرب على يسار مرمى أسوان، نفذها عمر فتحي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها فاروقا نور الدين برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وجاء التعادل في الدقيقة 59 بعد تسديدة صاروخية أكثر من رائعة عن طريق حسام عرفات من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء المقاولون العرب سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى.

ارتفع رصيد المقاولون العرب عند 43 نقطة في المركز الخامس من 31 مباراة وتوقف رصيد أسوان عند 32 نقطة في المركز الخامس عشر وصار مهددًا بالهبوط.