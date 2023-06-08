محامو ترامب يطالبون بتخفيف حكم ضده بقضية الاعتداء الجنسى

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من محكمة فيدرالية، اليوم الخميس، أن تأمر بتجديد النظر في القضية المدنية التي رفعها الكاتب إي جين كارول، بهدف تقليل الأضرار التي تسببت فيها هيئة المحلفين ضد ترامب في قضية تتهمه بالانتهاك الجنسي والتشهير.

وكانت اتهمت سيدة تدعى كارول ترامب، بمهاجمتها في غرفة تغيير الملابس في متجر متعدد الأقسام خلال لقاء صدفة في منتصف التسعينيات، ثم التشهير بها بعد أن أعلنت القصة علنًا في عام 2019.

جادل محامو الرئيس السابق في مذكرة يوم الخميس بأن الحكم البالغ 5 ملايين دولار كان "مبالغا فيه للغاية".

ونفى ترامب الاعتداء على كارول وادعى أن قصتها ملفقة، فيما شهدت هي بأنهم كانوا يسيرون بشكل ودي في المتجر، وهم يمزحون خلال محادثة خفيفة، قبل أن يدفعها ترامب إلى الحائط، ويضرب رأسها عليه، ويخترقها بقوة بيده وقضيبه.