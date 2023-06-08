الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد آدم عن تقاليع الأفراح وزفة العروسة: "بيزوّدوها شويتين"

أحمد آدم
أحمد آدم

سخر الفنان أحمد آدم من تقاليع الأفراح والزفة التي تشهدها شوارع المحروسة، قائلاً: "بحب الفرحة وبحب الناس تفرح، وببقى فرحان إني شايف الناس فرحانة، لكن موضوع الزفة اللي في الشارع بيزوّدها شوية".

أضاف آدم خلال تقديمه برنامج "آدم شو" المذاع عبر فضائية الحياة: "كان فيه زفة في الطريق وعريس وعروسة بيتزفوا، راكبين عربية ليموزين 120 متر، العربية أوضتين وصالة وقدامها 30 موتوسيكل، كلهم ماشيين على فردة واحدة، دي مش زفة يا جماعة، ده ناقص محاسن الحلو بكرباج ونبقى في سيرك رسمي. 

تابع "إذا بي فجأة ألاقي العربية وقفت والعريس والعروسة نازلة من العربية، أنا قولت الجوازة باظت ولا إيه، وفجأة وقفوا قدام العربية والعروسة عمالة تصفق "إخواتي.. إخواتي"، وأنا مش فاهم إخواتها إيه، أنا قولت بتنده على اخواتها عشان يضربوا العريس ولا حاجة، المهم إن الدائري وقف عشان إخواتي ، وعربيات الزفة ماشية زجزاج".

عن برنامج "آدم شو"

ويتناول "آدم شو" فى إطار كوميدى ساخر بعض الظواهر والسلوكيات المجتمعية فى حياتنا، كما يرصد "آدم" بطريقة ساخرة، أهم الأحداث التى تفاعل معها الناس على السوشيال ميديا سواء محليا أو عالميا، فضلاً عن تقديمه لقوالب كوميدية جديدة يحاكى فيها ما يحدث فى العالم.

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