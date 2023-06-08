استمتع برحلة مثالية بين الرياض مانيلا مع أهم النصائح

مانيلا تلك المدينة الفلبينية الساحرة بأجوائها المميزة التي يقبل عليها الكثير من السياح كونها وجهة سياحية ذات سحر خاص، فإذا كنت تريد الذهاب إلى مكان يجمع بين التاريخ، الطبيعة، الرقي، الحضارة، الرومانسية، عطلة سياحية متكاملة فعليك التوجه على الفور إلى مانيلا عاصمة الفلبين التي تقع في جزيرة لوزون وتم تصنيفها من أجمل وأفضل المدن السياحية على مستوى العالم، ومن خلال متابعتكم لمقالتنا سنأخذكم في جولة سياحية بسيطة بداخل المدينة لتتعرف على كيفية قضاء عطلتك هناك، مع معرفة أفضل الفنادق بمواقعها المتميزة وكيفية حجز رحلة الرياض مانيلا.

كيفية التخطيط لرحلة ممتعة في مانيلا

يمكنك التخطيط بطريقة مميزة لقضاء عطلة فريدة من نوعها في مدينة مانيلا وذلك من خلال عمل برنامج سياحي لزيارة جميع المعالم والاستمتاع بالأجواء الساحرة وذلك من خلال الخطوات التالية:

البحث عن رحلات الرياض مانيلا الرخيصة والفنادق والتي يكون موقعها مميز بالنسبة لجميع الأماكن التي تحب أن تراها وتستمتع بوقتك من خلالها.

بعد ذلك قم باكتشاف جميع الأماكن الموجودة بالقرب منك من خلال التجول في الشوارع المحيطة لتتعرف على طبيعة الأجواء هناك وكيفية التعامل.

ستضع خطة يومية على سبيل المثال لمدة أسبوع الإقامة تشمل زيارة بعض الأماكن السياحية الموجودة بداخل المدينة وذلك وقت الذروة بعد الاستيقاظ مباشرًة من النوم أبرزها المتحف الوطني الفلبيني، قصر مالاكا نانج، حديقة حيوان مانيلا، حديقة ريزال، قلعة سانتياغو، حديقة المحيط، وغيرها من معالم المدينة.

ثم بعد التنزه واكتشاف هذه الأماكن عليك التوجه لتناول وجبة الغداء وذلك في إحدى المطاعم الشهيرة في المدينة التي تقدم أشهى الأطباق ومن أشهر المطاعم المحلية هناك مطاعم شارع ماجينهاوا، وكذلك شاحنات المطاعم المعروفة باسم جولي جيب وتتميز بالمذاق العالي والأسعار الرخيصة، ولا يفوتك تناول الطعام في الحي الصيني المعروف باسم" بينودو".

يمكنك قضاء وقت ليلي ساحر في هذه المدينة التي تزدهر مع غروب الشمس بحفلات الرقص، الغناء، الدعابة، المرح، وذلك من خلال التوجه إلى أفضل الأماكن الليلية مثل بوبلاسيون في ماكاتي هناك العديد من الفنادق والبارات، كذلك مدينة بونيفاسيو العالمي، ومنطقة توماس موراتو ستجد فيها ملاهي الرقص ونوادي المرح والكوميديا.

في نهاية عطلة الأسبوع توجه إلى زيارة سوق سالسيدو، سوق ليجازبي للتسوق من خلاله أفضل القطع الفنية واليدوية المصنوعة بحب.

كيف تحصل على أرخص حجز طيران من الرياض مانيلا ؟

يمكنك حجز رحلة طيران الرياض مانيلا بأرخص الأسعار والحجوزات الموجودة بشكل عام وذلك من خلال متابعة العروض التي تقدمها العديد من مواقع السفر المختلفة للحصول على أرخص رحلة من أجل توفير المال وإليك طريقة الحجز بسعر رخيص:

ابحث دائمًا عن حجز رحلتك عن طريق رحلات الترانزيت بدلًا من المباشرة للحصول على سعر رخيص .

اختار من بين هذه الخطوط الجوية التى تقدم لكِ رحلات مميزة إلى مانيلا بأسعار مخفضة بالترتيب يمكنك الحجز من خلالها هي طيران الخطوط الجوية القطرية رحلة ذهاب وعودة، طيران الخطوط السعودية، وطيران الخطوط الإماراتية، حيث يصل متوسط سعر الرحلة ذهاب وعودة 2000 ريال سعودي كحد أدني، ويمكنك الاستفادة أيضًا من العروض اليومية فمن الممكن إيجاد رحلة داخل العرض تصل إلى 800 ريال سعودي.

بالمثل عليك البحث وحجز التذاكر قبل موعد رحلتك بوقت كافي لتتمكن من الحصول على أرخص الأسعار.

خيارات الإقامة في مانيلا

بعد أن توجهت لحجز رحلة الرياض مانيلا والاستعداد لرحلتك لابد من التعرف على أفضل الفنادق الموجودة في المدينة وحجز الإقامة ورحلة ممتعة إليكً أفضل الفنادق الموجودة هناك:

فندق دايموند الفلبين : من أفضل فنادق مدينة مانيلا خمس نجوم الذي يقع بالقرب من أهم معالم المدينة الجذابة مثل شارع روكساس، حديقة حيوان مانيلا، الحديقة النباتية، كذلك حديقة ريزال،، مع خدمة مميزة للغرف ومتوفر جميع المرافق التي تبحث عنها.

فندق ذا مانيلا : بالمثل من أبرز الفنادق الخلابة الموجودة في المنطقة حيث يقع بالقرب من اس ام مول ، حديقة أوشن، حديقة ريزال، وغيرها بجانب أن الفندق يقدم جميع الخدمات الترفيهية وخدمة ت5 نجوم للنزلاء.

شيراتون مانيلا باي : كذلك من فنادق 5 نجوم الذي يقع بالقرب من خليج مانيلا، ستار سيتي، المتحف الوطني، ريزال بارك، روبنسونز بليس، بجانب أنه يقدم خدمات فندقية ممتازة للمقيمين مع وجود جميع المرافق والغرف المزودة بأحدث الأثاث وجميع المستلزمات، مع الخدمات الترفيهية مثل حمام سبا مركز اللياقة البدنية.

فندق رافلز ماكاتي: الآن أنت في قلب مدينة ماكاتي التي تقع على بعد مسافات قريبة جدًا من المنتجعات السياحية والعالمية في مانيلا بالقرب من جراند كانال مول، مركز تسوق فينيس، و خليج مانيلا، حيث يمكنك الاستمتاع بفطور أوروبي بمذاق لذيذ مع بالإضافة إلى تصميم الغرف ومناطق الترفيه الموجودة بداخل الفندق.

أهم المعالم في مدينة مانيلا

بعد حجز رحلتك الرياض مانيلا والتعرف على خيارات الإقامة المميزة لك إليكَ بعض الأنشطة التي يمكنك القيام بها في أجمل مدن العالم:

1- انتراموروس " المدينة المسورة":

من أقدم الأحياء والمراكز التاريخية الموجودة بالمدينة، استمتع برحلة تاريخية معمارية للعديد من المعالم الأسبانية، ابدأ رحلتك بالتجول داخل المدينة وإكتشاف القطع التاريخية الموجودة، وللاستمتاع أكثر يمكنك حجز جولة دراجة الخيزران، ركوب الخيل، عربات الخيل لمشاهدة حصن سانتياغو، كاتدرائية مانيلا، كنيسة سان أوجستين، بلازا ري روما، بالفعل ستقوم بنزهة خيالية هناك.

2- حي بينيدو:

والذي يعد من أقدم الأحياء الصينية الموجودة في مانيلا ويتميز بوجود العديد من المطاعم الصينية الرخيصة الشهيرة بالزلابية، التوفو المقلي، وكعكة المحار، المخابز، متاجر التسوق بوجه عام منطقة ذات ميزانية محدودة جذابة، ويمكنك زيارة كنيسة بينيدو.

3- حديقة ريزال:

بالمثل من أهم معالم مانيلا التي يمكنك قضاء يوم كامل بداخلها فهي عبارة عن مدينة متكاملة لمشاهدة الآثار، المساحات الخضراء، الحدائق، ملاعب، الحفلات الموسيقية الساحرة، متاجر التسوق، المطاعم المميزة لذلك لابد من قضاء يوم كامل في هذه الحديقة أثناء رحلتك من الرياض مانيلا.

4- المتحف الوطني:

منطقة ثرية بالتاريخ الممزوج بالفن والثقافة حيث ستستمتع بمشاهدة المتحف الوطني للفنون من نقوش فلبينية ولوحات شهيرة، كذلك القبة السماوية والمتحف الوطني للتاريخ والطبيعة الذي يوجد بداخله هيكل أكبر تمساح في العالم.

5- مراكز التسوق في مانيلا:

طبيعة الحال أن التسوق أساسي ضمن لرحلتك ومن أفضل متاجر التسوق بأسعار مخفضة مثل منطقة ديفيسوريا، باكلاران، سوق تيندي سيتاس الشهير ببيع الأزياء، التحف، المصنوعات اليدوية وغيرها، إس إم مول أوف أسيا أكبر مركز تسوق في الفلبين، مركز التسوق اس ام ميغا ثالث أكبر متاجر التسوق التي تشمل العديد من المتاجر المختلفة.

6- مهرجان Aliwan:

ويعتبر المهرجان من أهم وأكبر المهرجانات التي لها شعبية كبيرة جدًا حيث يقع في مدينة باساي في مانيلا، يمكنك الاستمتاع بأجواء المهرجان وجميع الأنشطة الموجودة به.

نصائح لرحلة سعيدة في مانيلا

التخطيط الجيد لرحلتك مع عمل برنامج سياحي يضم جميع الأماكن التي عليك زيارتها.

البحث عن أسعار مخفضة لتذاكر طيران الرياض مانيلا للاستمتاع برحلة سعيدة غير مكلفة.

يجب الحجز قبل الموعد بفترة.

حجز فندق بموقع مميز بالقرب من جميع الأماكن الموجودة في برنامجك السياحي كي لا تكون تكلفة التنقل كبيرة، والبحث عن الفنادق الاقتصادية المميزة.

حاول الاستمتاع بوقتك وزيارة جميع الأماكن مع توثيق اللحظات بصور تذكارية.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا بين الرياض مانيلا، ومن خلال اتباعك النقاط التي قد تطرقنا إلى ذكرها، ستتمكن من الحصول على رحلة يمكن وصفها برحلة مميزة لعطلة مثالية.