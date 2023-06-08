حلمي النمنم لـ"الشاهد": البعض كان يظن أن "الثقافة" وزارة هشّة لكنها من أصلب الوزارات

كشف حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، تفاصيل ما حدث في اعتصام المثقفين ضد حكم جماعة الإخوان في 5 يونيو 2013.

وقال النمنم، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي د.محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن البعض يظن أن "الثقافة" وزارة هشّة، لكنها من أصلب الوزارات".

أضاف:"اعتصام المثقفين في يونيو 2013 كان يقول إن هذا النظام الإخواني انتهى والباقي مسألة تحرير شهادة الوفاة، وكان الجميع ينتظر النتيجة برحيل الإخوان، وقبل 30 يونيو بأيام أحد قيادات الإخوان الذي كان يعد علي المثقفين وكان يعمل بأموال خيرت الشاطر، أنه حدث بيني وبينه مواجهة عنيفة في معرض الكتاب يناير 2013".

وأشار وزير الثقافة الأسبق إلى أن الإخوان كانوا يدركون خطورة وزارة الثقافة، لذلك حرصوا على السيطرة عليها، لكن لم ينجحوا في ذلك.