أحمد آدم مهاجمًا تقاليع الأفراح: "دى بتفركش بيوت كتيرة"

انتقد الفنان أحمد آدم التقاليع التي تشهدها الأفراح قائلاً: "لصالح مَن كل هذه التقاليع التي تحدث في الأفراح؟.. الحجات دي بتفركش بيوت كتيرة".

أضاف الفنان الكوميدي، خلال تقديم برنامج "آدم شو" المذاع عبر فضائية الحياة: "كل ما بسمع كلمة فرح، ما بيجيش في بالي فرحة ولا جواز، لكن ما بيجيش في دماغي إلا التقاليع والمنظرة والأنعرة والكلام اللّي مالوش لازمة.. ما تفهمش ليه؟.. وإيه اللي وصلنا لكده؟"

وتابع آدم: "كان زمان صحاب العريس وأخواته هم اللي بيشيلوا الليلة، يشيلوها توضيب وتجهيز للفرح، دلوقتي يقولك لازم نروح لـ wedding planner، وده شخص بياخد فلوس كتيرة أوي عشان يختار لون المفارش على الترابيزات، تبقى بيبي بلو ولا أوف وايت ولا أوف لاين ولا أوف سايد ولا أي أوف.. حاجة كده بتعملها أمك ببلاش، لكن دلوقتي لازم الـwedding planner، ولو اعترضت يقولولك يا عم دي هى ليلة ومش هنعمل فرح كل يوم".

وأردف: "فيه مشكلة تانية وهي الميكب أرتيست يا جماعة، ودي اللي هتعمل مكياج، يعني مبدئيًا ميصحش تقول مكياج، لكن تقول ميكب أرتيست، قبل كده الموضوع كان بسيطا، البنت تقف قدام المراية ومعاها صباع روج، وتقول ما تزوقيني يا ماما أوام يا ماما، وعريسها ياخدها بالسلامة في ربع ساعة، لكن دلوقتي لازم ميكب ارتيست وحواجب أرتيست وكع يا معلم".