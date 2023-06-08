سفير مصر بالمغرب يستقبل بعثة الأهلى

حرص ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة، فور وصولها مساء اليوم إلى مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا لخوض مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قام السفير خلال لقاء الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، الذي حرص على مرافقة البعثة، وأكد جاهزية طاقم السفارة لتقديم كل ما يمكن من أجل توفير الأجواء المناسبة للفريق قبل خوض المباراة المرتقبة.

وحقق الأهلي الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.