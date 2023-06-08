بنزيما لجماهير الاتحاد: أنتم رائعون وسأساعد الفريق على تحقيق الإنجازات

عبّر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي عن سعادته بالانتقال لصفوف فريقه الجديد.

وأعلن اتحاد جدة أول أمس التعاقد مع كريم بنزيما حتى 2026، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال بنزيما في مؤتمر تقديمه: “السلام عليكم، أنا سعيد جدًا هنا، سنحتفل كثيرًا بإذن الله، أنا هنا لأصنع الإنجازات، فُزت بالعديد من الألقاب في أوروبا وهدفي استغلال خبرتي لتحقيق الألقاب هنا”.

وقدم اتحاد جدة بنزيما لاعبًا له بملعب الجوهرة المشعة بحضور 50 ألف مشجعًا للفريق.

وأضاف: "أنا هنا لأصنع الإنجازات وإن شاء الله سأجعل الاتحاد في القمة، اخترت الاتحاد لأنه فريق جيد، لقد فاز بالدوري وله جماهير مذهلة، موجهًا رسالة لجماهير فريق الاتحاد الحاضرين في الملعب: “أنتم رائعون، الجمهور اللاعب رقم 12 ويحفزون اللاعبين لتحقيق إنجازات كبيرة على أرض الملعب”.

ومن المنتظر أن يرتدي مهاجم ريال مدريد السابق، القميص رقم 9 مع اتحاد جدة الذي يضم الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

وداعب بنزيما جماهير اتحاد جدة بهتافهم الشهير قائلًا: “يمشي كده كده”.

وأجرى بنزيما حوارًا مع الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة، ونشره النادي عبر منصاته الرسمية، اقرأه كاملًا من هنا.