أستاذ اقتصاد: "الكوميسا" هى مدخل مصر للاقتصاد الأفريقي

علقت الدكتورة سالي فريد، أستاذ الاقتصاد، رئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، على كلمة الرئيس السيسي في القمة الـ22 لتجمع الكوميسا.

قالت سالي، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن "الكوميسا" هى مدخل مصر للاقتصاد الأفريقي، مضيفة أن عضوية مصر في الكومبسا فرّقت جدًا بتواجد مصر داخل أفريقيا على مستوى التجارة البينية بالصادرات والواردات، موضحة أن الكوميسا منطلق كبير لأفريقيا، بعد أن تراجعت علاقة مصر بأفريقيا قبل 2014.

أشارت إلى أن القاهرة سعت إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية في القارة، موضحة أن الدولة ركزت على تعزيز سلاسل التوريد بين دول الكوميسا داخل القارة.

وأكدت أن الكوميسا من أنجح التكتلات الاقتصادية الموجودة في أفريقيا، فضلاً عن منطقة التجارة الحرة بين مصر والتكتل الثلاتي باعتباره التكتل يمثل نصف القارة الافريقية.